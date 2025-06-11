Названы возможные сроки дефолта в США

Бессент: США могут столкнуться с дефолтом во второй половине лета 2025-го

США могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета. Сроки возможных проблем с выплатами назвал министр финансов Скотт Бессент, его цитирует ТАСС.

По словам представителя властей, средства для оплаты счетов по задолженности в размере более 36,9 триллиона долларов кончатся в середине или конце лета. Точную дату назвать невозможно, так как речь идет о «движущейся цели», пояснил он.

В мае Бессент предупреждал, что США находятся на тревожном пути к исчерпанию возможностей оставаться в рамках лимита госдолга. Он пообещал уведомить Конгресс, когда Минфин приблизится к «дате X» — моменту, когда казначейство не сможет оплачивать все счета правительства. Он также заверил, что правительство никогда не объявит дефолт и не будет использовать «трюки», чтобы обойти лимит долга.

Президент страны Дональд Дональд в декабре призвал не ограничивать госдолг США. По словам политика, без решения этого вопроса нельзя заключать новую сделку о временном бюджете. «Конгресс должен устранить нелепый потолок госдолга или продлить его, возможно, до 2029 года. (…) Помните, давление ляжет на того, кто станет президентом», — подчеркнул он.