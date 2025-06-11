Умер известный немецкий художник

Bild: Известный мастер инсталляций Гюнтер Юккер скончался в возрасте 95 лет

Знаменитый немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер умер на 96-м году жизни. О трагическом известии сообщает немецкая газета Bild.

Как отметила семья художника, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа. В настоящее время причину смерти его окружение не уточнило.

Юккер стал широко известен благодаря инсталляциям с использованием гвоздей, музыкальные инструменты и предметы быта. Его работы размещены в крупных музеях мира, в том числе и в Нью-Йоркском музее современного искусства, музее Соломона Гуггенхайма в США. Также его работы находятся в Новой национальной галерее в Берлине и Современой галерее Тейт в Лондоне.

Ранее в апреле ушел из жизни 91-летний скульптор Зураб Церетели. Умер он в своей квартире в окружении близких. По словам родственников, серьезных проблем со здоровьем у него не было, кроме «проблем, характерных для такого возраста».