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06:35, 11 июня 2025Мир

В африканской стране выразили благодарность ЧВК «Вагнер»

Мали выразили благодарность ЧВК Вагнер за помощь в возвращении территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Парламент Мали выражает благодарность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны. Об этом сообщил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара.

Он назвал ЧВК продуктом дружеских отношений между странами, который сыграл ключевую роль в возвращении национальной территории. Кроме того, добавил собеседник агентства, вагнеровцы руководили многочисленными гуманитарными благотворительными инициативами в Мали.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» объявила о победе над терроризмом в Мали и покинула африканскую страну. Миссия продолжалась три с половиной года. За это время они разгромили оставшиеся террористические группировки, освободили все региональные столицы и стратегически важные города, а также обучили малийских военных современным боевым действиям.

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