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10:47, 11 июня 2025Мир

В доме напавшего на школу в Австрии нашли бомбу

Kurier: В доме напавшего на школу в Австрии нашли самодельную бомбу
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

В доме гражданина Австрии, напавшего на школу в городе Грац и устроившего стрельбу, нашли самодельную бомбу. Об этом сообщает Kurier со ссылкой на генерального директора по общественной безопасности Австрии Франца Руфа.

«В квартире преступника также обнаружили самодельную бомбу», — утверждается в публикации.

По данным Руфа, взрывное устройство было найдено в ходе обысков и не было приведено в рабочее состояние. Он добавил, что в доме также было найдено прощальное письмо с посланием для родителей стрелка.

Ранее в больнице не стало женщины, тяжело раненной в ходе стрельбы. Таким образом, трагедия унесла жизни десяти человек, не включая самого стрелка.

Стрельба в школе Граце произошла утром 10 июня.

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