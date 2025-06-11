В доме напавшего на школу в Австрии нашли бомбу

В доме гражданина Австрии, напавшего на школу в городе Грац и устроившего стрельбу, нашли самодельную бомбу. Об этом сообщает Kurier со ссылкой на генерального директора по общественной безопасности Австрии Франца Руфа.
«В квартире преступника также обнаружили самодельную бомбу», — утверждается в публикации.
По данным Руфа, взрывное устройство было найдено в ходе обысков и не было приведено в рабочее состояние. Он добавил, что в доме также было найдено прощальное письмо с посланием для родителей стрелка.
Ранее в больнице не стало женщины, тяжело раненной в ходе стрельбы. Таким образом, трагедия унесла жизни десяти человек, не включая самого стрелка.
Стрельба в школе Граце произошла утром 10 июня.