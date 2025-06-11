В России призвали к ревизии оборонной промышленности

Пинчук: России нужна перестройка оборонного снабжения

После одного из самых мощных ударов армии России по военной инфраструктуре Украины возникает вопрос: действительно ли страна решилась на наращивание боевой мощи? О боевом потенциале российских войск порассуждал доктор политических наук Андрей Пинчук, передает «Царьград».

По мнению эксперта, текущие возможности страны в нанесении ударов сильно уменьшились, поскольку в России давно не было ревизии оборонной промышленности — особенно это касается госкорпорации «Ростех».

«Я трезво понимаю, что мы находимся на пике наших текущих возможностей в тех рамках, в которых мы находимся в военном противостоянии. Не на пике возможностей страны, обращаю ваше внимание — это важное отличие, а на пике возможностей той системы, которая выстроена внутри страны вокруг обеспечения боевых действий», — прокомментировал текущую ситуацию специалист.

Он подчеркнул, что для перелома в военной сфере Россия нуждается в увеличении числа войск, а также в перестройке системы военного снабжения. В заключение эксперт добавил, что для эффективного результата текущий фронт на Украине обязательно должен быть связан с экономикой страны. Это позволит увеличить натиск на противника и использовать военный потенциал страны на максимум.

Ранее сообщалось о том, что «Ростех» поставил министерству обороны машины «Планшет-М-ИР», предназначенные для управления артиллерией. Кроме того, они способны обрабатывать развединформацию, в том числе с дронов.