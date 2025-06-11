Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 11 июня 2025Россия

В России призвали к ревизии оборонной промышленности

Пинчук: России нужна перестройка оборонного снабжения
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

После одного из самых мощных ударов армии России по военной инфраструктуре Украины возникает вопрос: действительно ли страна решилась на наращивание боевой мощи? О боевом потенциале российских войск порассуждал доктор политических наук Андрей Пинчук, передает «Царьград».

По мнению эксперта, текущие возможности страны в нанесении ударов сильно уменьшились, поскольку в России давно не было ревизии оборонной промышленности — особенно это касается госкорпорации «Ростех».

«Я трезво понимаю, что мы находимся на пике наших текущих возможностей в тех рамках, в которых мы находимся в военном противостоянии. Не на пике возможностей страны, обращаю ваше внимание — это важное отличие, а на пике возможностей той системы, которая выстроена внутри страны вокруг обеспечения боевых действий», — прокомментировал текущую ситуацию специалист.

Он подчеркнул, что для перелома в военной сфере Россия нуждается в увеличении числа войск, а также в перестройке системы военного снабжения. В заключение эксперт добавил, что для эффективного результата текущий фронт на Украине обязательно должен быть связан с экономикой страны. Это позволит увеличить натиск на противника и использовать военный потенциал страны на максимум.

Ранее сообщалось о том, что «Ростех» поставил министерству обороны машины «Планшет-М-ИР», предназначенные для управления артиллерией. Кроме того, они способны обрабатывать развединформацию, в том числе с дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

    В МИД рассказали об изменениях подходов России по Украине

    Банк России предупредил об опасности криптообменников

    Слоны устроили обед в поле в российском регионе и попали на видео

    В Германии сообщили о падении импорта из России в 20 раз

    В Германии объяснили стремление СДПГ к диалогу с Россией

    Лечившегося в психиатрической больнице российского комика заподозрили в разводе

    Захарова указала на осознание членами ЕС нерациональности санкций

    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

    В России приговорили к длительному сроку получавшую долларовый гонорар датчанку Аннабель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости