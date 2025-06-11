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17:37, 11 июня 2025Силовые структуры

В России захотели снизить возраст уголовной ответственности за некоторые преступления

Минюст снизит возраст уголовной ответственности по некоторым статьям до 14 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Министерстве юстиции России обсуждается вопрос о снижении возраста уголовной ответственности в стране с 16 до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Елену Ардабьеву.

По ее словам, предложение о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений сделала Генеральная прокуратура РФ. Сейчас его обсуждает комиссия по законодательной деятельности. Так, генпрокуратура предложила понизить возраст до 14 лет для преступлений, предусмотренных 20-й статьей УК РФ. Замглавы Минюста отметила, что это непростое решение. Она напомнила, что сейчас уголовная ответственность по части 1 статьи 20 УК наступает для лица, достигшего ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. По мнению спикера, с 14 лет можно привлекать к ответственности по статьям 105, 131, 111 УК РФ и ряду других тяжких статей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российские суды приговорили 870 человек по террористическим статьям, в их числе — 48 подростков.

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