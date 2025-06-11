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19:31, 11 июня 2025Забота о себе

Врач назвала полезные для микрофлоры кишечника продукты

Врач общей практики Арсланова: Баланс микрофлоры поддержат лук и яблоки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kyle Nelson / Unsplash

Некоторые продукты особенно важны для здоровья микробиома кишечника, рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова. В беседе с UfaTime.ru она назвала самые полезные для этой сложной экосистемы составляющие рациона.

Арсланова указала, что микробиом кишечника состоит не только из бактерий, но и из вирусов, грибка и других микроорганизмов, которые помогают переваривать клетчатку, укрепляют иммунитет, влияют на настроение и метаболизм.

Врач заверила, что баланс микрофлоры могут поддержать продукты с клетчаткой (яблоки, бананы, овес, брокколи), ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеная капуста), а также продукты, богатые пребиотиками (лук, чеснок, спаржа) и полифенолами (ягоды, зеленый чай, темный шоколад). Они призвала включить их в рацион и помнить о сбалансированном питании и умеренности в потреблении любых блюд.

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