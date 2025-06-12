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13:54, 12 июня 2025Россия

Раскрыто значение взятия российскими военными одного населенного пункта в ДНР

ТАСС: Взятие ВС РФ Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь к главному хабу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Речь идет о выходе к селу Новопавловка на границе ДНР с Днепропетровской областью, которое на данный момент является ключевым логистическим хабом противника.

«Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров», — добавил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР. Речь шла о Петровском и Алексеевке. Контроль над ними установили военнослужащие группировки войск «Центр».

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