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09:45, 12 июня 2025Россия

Россия захотела расширить географию авиасообщения с одной страной

Захарова: Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В настоящее время обсуждается расширение географии авиационного сообщения между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт ведомства.

Кроме того, напомнила она, с середины июня 2025 года возобновится прямое железнодорожное сообщение Москва-Пхеньян и Хабаровск-Пхеньян. В конце апреля открылось строительство автомобильного моста через пограничную реку Туманную. Ввод этого объекта в эксплуатацию должен состояться во второй половине 2026 года.

Подобные меры свидетельствуют об активном развитии двусторонних отношений в различных областях, отметила Захарова. Такого рода сотрудничества является выгодным для обеих стран, подчеркнула она.

Ранее Telegram-канал «Телеграмма РЖД» сообщил о возобновлении прямого железнодорожного сообщения с КНДР. Оно будет восстановлено с 17 июня 2025 года. Поезда будут курсировать между Москвой и Пхеньяном два раза в месяц. С 19 июня, в свою очередь, запустят составы между столицей Северной Кореи и Хабаровском.

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