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19:48, 12 июня 2025Мир

Стало известно об участии Черногории в подготовке украинских военных

ТАСС: Черногория будет участвовать в подготовке украинских военных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Черногория будет участвовать в подготовке украинских военных. Об этом стало известно ТАСС.

По данным агентства, за решение об участии страны в миссии Европейского союза (ЕС) в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) проголосовали 49 депутатов, трое воздержались.

По словам министра обороны Черногории Драгана Краповича, украинских солдат будут обучать по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также оперативной военной подготовке. Он уточнил, что на сегодняшний день 24 страны ЕС уже предоставили инструкторов и личный состав для реализации программы по обучению военных Вооруженных сил Украины.

В мае аналитический портал Deep State сообщал, что более 20 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии в рамках миссии EUMAM Ukraine. В частности, их обучали ведению боевых действий и техническому обслуживанию.

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