Веру Трампа в победу Украины поставили под сомнение

Экономист Сакс: Трамп осознает, что Украина не победит Россию на поле боя

Президент США Дональд Трамп осознает, что у Украины нет шансов победить Россию на поле боя. Веру главы Белого дома в победу республики в конфликте поставил под сомнение американский экономист Джеффри Сакс в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, Трамп знает, что продолжение боевых действий принесет только больше жертв и грозит Украине потерей новых территорий. Однако он также понимает, что есть много противников его стремлению урегулировать кризис мирным путем, отмечает эксперт.

Сакс полагает, что для США украинский конфликт — это «дорогостоящая война», которая отвлекает внимание Вашингтона. Кроме того, Трамп согласен с подходом о нерасширении НАТО.

«Те силы, которые хотят войны, действительно сильны. Они не останавливаются просто так. Они не останавливаются, потому что президент считает, что война должна закончиться. У войны много сторонников», — подчеркнул экономист.

Ранее издание Foreign Policy написало, что один из наиболее вероятных сценариев продолжения боевых действий на Украине — тот, при котором президент США Дональд Трамп возложит вину на обе стороны. Это станет ответом американского лидера на то, что стороны конфликта не следуют его указаниям.