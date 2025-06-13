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02:35, 13 июня 2025Россия

Минобрнауки назвало даты подачи документов в российские вузы

Фальков: Подача документов в вузы РФ начнется 20 июня и продлится до 12 августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Фальков

Валерий Фальков. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании 2025 года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, с 20 июня можно будет подать документы во все российские университеты, филиалы российских вузов, в том числе за рубежом.

Глава ведомства указал, что активная фаза подачи документов завершится 6-7 августа. «Для большинства абитуриентов это основные дни зачисления. Дополнительные дни 11-12 (августа — примечание "Ленты.ру")», — подчеркнул он.

Ранее министр назвал качество контингента иностранных студентов низким. Он призвал переходить от формального подхода и выполнения показателей к содержательной работе

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