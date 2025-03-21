Фальков заявил о низком качестве иностранных студентов в российских вузах

Качество контингента иностранных студентов, которые обучаются в России, оставляет желать лучшего. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводит РБК.

Он призвал переходить от формального подхода и выполнения показателей к содержательной работе.

«Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете», — сказал министр.

По его словам, трудности возникают в частности с иностранными студентами, которые обучаются на платной основе.

С 1 марта в России вступили в силу новые правила приема в вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям. Уточняется, что обновления, предусмотренные при поступлении в высшие учебные заведения, будут действовать с 1 марта текущего года до 1 сентября 2029 года.