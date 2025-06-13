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04:40, 13 июня 2025Мир

Нетаньяху пообещал иранцам «освобождение от тирании»

Нетаньяху пообещал иранцам «освобождение от тирании» и угнетающего режима
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранцам и заявил им, что «почти пятьдесят лет этот режим отнимал у вас шанс на хорошую жизнь». Его слова передает The Times of Israel.

«Мы не ненавидим вас. Вы не наши враги. У нас общий враг: тиранический режим, который вас попирает... Я не сомневаюсь, что день вашего освобождения от этой тирании ближе, чем когда-либо», — сказал он в видеоображение. По его словам Израиль защищает «свободный мир от поощряемого и экспортируемого Ираном терроризма и варварства».

Ранее Нетаньяху назвал цель ударов по Ирану. Он заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения». Политик отметил, что атака велась по иранским ракетным объектам. Он подчеркнул, что основной целью является устранение угрозы для Израиля. По его словам, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

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