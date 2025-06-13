Историк рассказал о гибели уникальных храмов Русского Севера. Почему это происходит до сих пор?

Значительная часть уникальной деревянной архитектуры Русского Севера безвозвратно утрачена. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева Анатолий Оксенюк.
Спасение наследия
Рассказывая о судьбе и творчестве выдающегося русского и советского архитектора, реставратора и искусствоведа Петра Барановского, боровшегося за сохранение исторических памятников древнерусского зодчества, ученый отметил его значительный вклад в спасение уникальных шедевров Русского Севера в первые годы советской власти. По словам Оксенюка, в то время на Севере, как и во всей стране, сложилась крайне тревожная ситуация с охраной исторических памятников.
Эта деятельность тогда была закреплена за музеями, и тут все зависело от ситуации на местах. Например, в Вологде существовало сильное музейное сообщество, которое отчаянно боролось как за памятники архитектуры, так и за культурное наследие.
Когда в свое время по инициативе Грабаря множество ценных вологодских икон переместили на хранение в Третьяковскую галерею, местные музейщики долго и активно этому сопротивлялись.
По словам ученого, Петр Барановский в те годы занимался аналогичной деятельностью. Он организовал перемещение на территорию основанного им музея-заповедника в Коломенском бесценных деревянных храмов Русского Севера, которым на прежнем месте грозила неминуемая гибель.
Тихое бедствие
Оксенюк с горечью отметил, что наша страна до сих пор продолжает терять уникальные памятники архитектуры Русского Севера:
Этот процесс и сейчас продолжается ударными темпами. И об этом бедствии почему-то мало кто говорит
Как пояснил историк, известными становятся лишь самые вопиющие случаи, вроде поджога подростком в 2018 году церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.
Петр Дмитриевич Барановский (1892-1984) — выдающийся русский и советский архитектор, искусствовед и реставратор памятников древнерусского зодчества. Организатор первого в стране музея-заповедника под открытым небом в Коломенском (директор в 1923-33 гг.), один из основателей Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Андрониковом монастыре в Москве и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
Петр Барановский — автор исследований по истории архитектуры и инструкций по методике реставрации. Он сформулировал реставрационный метод расчета кирпичного декора по кладке или метод наращивания сохранившихся хвостовых частей кирпича. Петр Барановский ушел в мир иной 12 июня 1984 года в Москве в возрасте 92 лет.