Историк рассказал о гибели уникальных храмов Русского Севера. Почему это происходит до сих пор?

Историк Оксенюк: Россия до сих пор теряет бесценные древние памятники

Значительная часть уникальной деревянной архитектуры Русского Севера безвозвратно утрачена. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева Анатолий Оксенюк.

Спасение наследия

Рассказывая о судьбе и творчестве выдающегося русского и советского архитектора, реставратора и искусствоведа Петра Барановского, боровшегося за сохранение исторических памятников древнерусского зодчества, ученый отметил его значительный вклад в спасение уникальных шедевров Русского Севера в первые годы советской власти. По словам Оксенюка, в то время на Севере, как и во всей стране, сложилась крайне тревожная ситуация с охраной исторических памятников.

Эта деятельность тогда была закреплена за музеями, и тут все зависело от ситуации на местах. Например, в Вологде существовало сильное музейное сообщество, которое отчаянно боролось как за памятники архитектуры, так и за культурное наследие.

Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960) — живописец, реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный деятель, педагог Фото: Василий Малышев / РИА Новости

Когда в свое время по инициативе Грабаря множество ценных вологодских икон переместили на хранение в Третьяковскую галерею, местные музейщики долго и активно этому сопротивлялись.

По словам ученого, Петр Барановский в те годы занимался аналогичной деятельностью. Он организовал перемещение на территорию основанного им музея-заповедника в Коломенском бесценных деревянных храмов Русского Севера, которым на прежнем месте грозила неминуемая гибель.

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» (1810 год) в храмовом комплексе Палтогского погоста в Вологодской области Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Тихое бедствие

Оксенюк с горечью отметил, что наша страна до сих пор продолжает терять уникальные памятники архитектуры Русского Севера:

Этот процесс и сейчас продолжается ударными темпами. И об этом бедствии почему-то мало кто говорит Анатолий Оксенюк кандидат исторических наук

Как пояснил историк, известными становятся лишь самые вопиющие случаи, вроде поджога подростком в 2018 году церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Ныне утраченная церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, Республика Карелия, 2007 год Фото: Сергей Свердлов / Wikimedia

Петр Дмитриевич Барановский (1892-1984) — выдающийся русский и советский архитектор, искусствовед и реставратор памятников древнерусского зодчества. Ор­га­ни­за­тор пер­во­го в стра­не му­зея-заповедника под от­кры­тым не­бом в Ко­ло­мен­ском (ди­рек­тор в 1923-33 гг.), один из ос­но­ва­те­лей Центрального му­зея древ­не­рус­ской куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва имени Ан­д­рея Руб­ле­ва в Ан­д­ро­ни­ко­вом мо­на­сты­ре в Мо­ск­ве и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Петр Барановский — ав­тор ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии ар­хи­тек­туры и ин­ст­рук­ций по ме­то­ди­ке рес­тав­ра­ции. Он сфор­му­ли­ро­вал реставрационный метод расчета кирпичного декора по кладке или метод наращивания сохранившихся хвостовых частей кирпича. Петр Барановский ушел в мир иной 12 июня 1984 года в Москве в возрасте 92 лет.