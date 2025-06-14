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14:17, 14 июня 2025Россия

Россия передала Украине тела погибших солдат и ничего не получила от Киева

РИА Новости: РФ передала Украине 1200 тел погибших солдат, Киев — ни одного
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не получила ничего взамен. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Россия выполнила свои обязательства в рамках стамбульских договоренностей. Координационный штаб на Украине подтвердил передачу тел погибших, отмечает УНИАН.

2 июня в Турции по итогам второго раунда переговоров были достигнуты основные договоренности о
передаче больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»; обмен пленными в возрасте до 25 лет.

Москва планирует передать Киеву 6000 тел украинских солдат, их личности идентифицированы.

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