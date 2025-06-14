Россия передала Украине тела погибших солдат и ничего не получила от Киева

РИА Новости: РФ передала Украине 1200 тел погибших солдат, Киев — ни одного

Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не получила ничего взамен. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Россия выполнила свои обязательства в рамках стамбульских договоренностей. Координационный штаб на Украине подтвердил передачу тел погибших, отмечает УНИАН.

2 июня в Турции по итогам второго раунда переговоров были достигнуты основные договоренности о

передаче больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»; обмен пленными в возрасте до 25 лет.

Москва планирует передать Киеву 6000 тел украинских солдат, их личности идентифицированы.