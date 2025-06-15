Глава Минобрнауки назвал сроки перехода всех вузов России на новую модель образования

Фальков: Переход вузов на новую модель образования произойдет в течение двух лет

Переход всех российских вузов на новую модель высшего образования произойдет в основном в течение двух лет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова передает РИА Новости.

«Мы третий год сейчас работаем [над новой моделью высшего образования], если говорить с момента обсуждения идеи. Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы эту работу в основном завершим», — сказал Фальков.

Согласно новой модели образования, студенты будут получать базовое высшее образование и специальное высшее образование, а аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, нацеленного на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Пилотный проект такой модели запущен в 2023 году в шести вузах России.

В России уже готов проект изменений в федеральный закон для перехода на новую модель высшего образования, заявлял Фальков. Она поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе.