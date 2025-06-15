Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 15 июня 2025Россия

Глава Минобрнауки назвал сроки перехода всех вузов России на новую модель образования

Фальков: Переход вузов на новую модель образования произойдет в течение двух лет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Переход всех российских вузов на новую модель высшего образования произойдет в основном в течение двух лет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова передает РИА Новости.

«Мы третий год сейчас работаем [над новой моделью высшего образования], если говорить с момента обсуждения идеи. Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы эту работу в основном завершим», — сказал Фальков.

Согласно новой модели образования, студенты будут получать базовое высшее образование и специальное высшее образование, а аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, нацеленного на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Пилотный проект такой модели запущен в 2023 году в шести вузах России.

В России уже готов проект изменений в федеральный закон для перехода на новую модель высшего образования, заявлял Фальков. Она поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?

    Временные ограничения ввели в аэропортах трех российских городов

    Российская армия поразила командный пункт ВСУ и сняла это на видео

    Звезду Мариинского театра задержали за нападение на съемочную группу

    Хуситы ударили по Израилю

    Глава Минобрнауки назвал сроки перехода всех вузов России на новую модель образования

    В Южной Корее ответили на вопрос о новой помощи для Украины

    Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе

    «Флорида» с Бобровским оказалась в шаге от Кубка Стэнли

    Российскую спортсменку унесло течением на курорте Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости