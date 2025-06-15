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12:42, 15 июня 2025Путешествия

Российским туристам рекомендовали не ездить в Иран и Израиль

МЭР рекомендовало туроператорам отказаться от продажи туров в Иран и Израиль
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство экономического развития (МЭР) России рекомендовало туристическим операторам и агентствам отказаться от продажи услуг и туров в Иран и Израиль, а россиянам — воздержаться от поездок в эти страны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Тем туристам, которые уже находятся в указанной зоне, чиновники посоветовали проявлять осторожность в действиях, а также следить за сообщениями властей и следовать их указаниям.

Также в МЭР напомнили, что туристы в связи со сложившимися обстоятельствами имеют право потребовать расторжения ранее заключенного договора с турагентством или его корректировки.

В случае, если оказание услуг не начиналось, оператор должен вернуть туристу полную сумму, а если часть обязательств исполнена, то только долю, пропорциональную стоимости неоказанных услуг.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Израильские власти подчеркнули, что такое решение стало ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Исламская Республика отреагировала на это волной ответных ракетных ударов по указанной стране. Ее операция получила название «Суровое наказание».

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