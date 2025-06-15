В Иране задумались о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Представитель парламента Ирана Резаи: Пришло время Ирану выйти из ДНЯО

Наступило лучшее время для выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента страны Эбрахим Резаи, сообщает агентство Fars.

Резаи подчеркнул, что ДНЯО должен был гарантировать безопасность, а не провоцировать ее отсутствие.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран в ответ также нанес удары по Израилю.