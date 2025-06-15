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21:22, 15 июня 2025Интернет и СМИ

В России оценили возможность снятия ограничений с Instagram

Роскомнадзор заявил, что оснований для ограничений с Instagram нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что оснований для снятия ограничений с социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в стране нет.

«Оснований для снятия ограничений нет», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что платформа заработала в России без VPN. У части пользователей сайты загрузились только с мобильного интернета, у кого-то работают с Wi-Fi.

В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к Instagram. Причиной послужило изменение политики модерации в соцсетях.

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