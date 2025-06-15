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02:00, 16 июня 2025Мир

Вероятность свержения режима в Иране оценили

Политолог Сажин: Свержение режима в Иране зависит от действий Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pixabay

Вероятность свержения режима в Иране зависит от действий Израиля в конфликте и характера боевых действий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин.

«Многое будет зависеть от того, как поведет войну Израиль. Одно дело, когда бьют только по ядерным объектам, по военным объектам, уничтожают высшее военное руководство, прежде всего руководство Корпуса стражей исламской революции (...) с другой стороны, израильтяне могут начать бить по жизнеобеспечивающим объектам, которые затронут интересы каждого иранца», — сказал востоковед.

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Сажин отметил, что многие иранцы благосклонно отнеслись к ударам Израиля «в надежде, что режим рухнет», однако, несмотря на критическое отношение к властям, иранцы также могут «объединиться, если не вокруг властей, то во всяком случае вокруг иранского флага, вокруг идеи Ирана», если война приобретет масштабный характер.

«Где-то 30 процентов населения Ирана поддерживает этот режим. 70 процентов по совершенно разным причинам критически относятся к этому режиму. Конечно, они не готовы встать на баррикады, но сам факт говорит о многом», — добавил ученый.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран нанес ответные удары по Израилю.

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