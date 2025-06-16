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05:34, 16 июня 2025Мир

29 человек пострадали при ударе Ирана по Израилю

29 человек пострадали при ударе Ирана по Израилю
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilan Assayag / Reuters

При последнего удара Ирана по Израилю пострадали 29 человек, сообщила служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

Из них трое находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы. «Поисково-спасательные работы продолжаются активно на всех местах происшествия для выявления пострадавших», — говорится в публикации.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. С тех пор стороны обмениваются ударами.

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