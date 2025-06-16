29 человек пострадали при ударе Ирана по Израилю

29 человек пострадали при ударе Ирана по Израилю

При последнего удара Ирана по Израилю пострадали 29 человек, сообщила служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

Из них трое находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы. «Поисково-спасательные работы продолжаются активно на всех местах происшествия для выявления пострадавших», — говорится в публикации.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. С тех пор стороны обмениваются ударами.