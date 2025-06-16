29 человек пострадали при ударе Ирана по Израилю

При последнего удара Ирана по Израилю пострадали 29 человек, сообщила служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».
Из них трое находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы. «Поисково-спасательные работы продолжаются активно на всех местах происшествия для выявления пострадавших», — говорится в публикации.
Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. С тех пор стороны обмениваются ударами.