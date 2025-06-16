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10:04, 16 июня 2025Мир

Глава Минобороны Израиля пригрозил гражданскому населению Ирана

Глава Минобороны Израиля Кац: Жители Тегерана заплатят цену за действия Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Жители Тегерана скоро заплатят цену за действия иранских властей. Таким образом министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил гражданскому населению Ирана на своей странице в социальной сети X.

По его словам, «высокомерный диктатор в Тегеране» ведет прицельные обстрелы гражданского населения Израиля, чтобы удержать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) от продолжения атаки, которая подрывает его возможности.

«Жители Тегерана заплатят за это цену — и скоро», — написал он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США в агрессии против своей страны. Глава государства подчеркнул, что ответственность за агрессию Израиля в отношении Ирана лежит на США.

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