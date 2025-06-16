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02:00, 16 июня 2025Забота о себе

Холли Берри рассказала об интимной жизни после менопаузы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Terence BaelenT / Globallookpress.com

Американская актриса Холли Берри призналась, что не рассчитывала на продолжение сексуальной жизни после менопаузы. Выступление 58-летней звезды на конференции, посвященной женскому здоровью, цитирует People.

По словам Берри, она не догадалась о наступлении менопаузы. «Мне было 54 года, ни один врач, с которым я имела дело, даже не упоминал, что у меня наступит менопауза. Поэтому у меня была эта нереалистичная идея, что, может быть, у меня — ладно, не смейтесь — ее просто не будет», — рассказала актриса.

Когда она встретила своего текущего партнера — певца Ван Ханта, — у Берри стал проявляться один из неприятных симптомов менопаузы — сухость влагалища. «В то время я действительно боялась, что больше никогда не смогу наслаждаться этой частью своей женственности, что я ее потеряла. Но я наконец нашла себя», — призналась актриса.

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