Холли Берри рассказала об интимной жизни после менопаузы

Американская актриса Холли Берри призналась, что не рассчитывала на продолжение сексуальной жизни после менопаузы. Выступление 58-летней звезды на конференции, посвященной женскому здоровью, цитирует People.

По словам Берри, она не догадалась о наступлении менопаузы. «Мне было 54 года, ни один врач, с которым я имела дело, даже не упоминал, что у меня наступит менопауза. Поэтому у меня была эта нереалистичная идея, что, может быть, у меня — ладно, не смейтесь — ее просто не будет», — рассказала актриса.

Когда она встретила своего текущего партнера — певца Ван Ханта, — у Берри стал проявляться один из неприятных симптомов менопаузы — сухость влагалища. «В то время я действительно боялась, что больше никогда не смогу наслаждаться этой частью своей женственности, что я ее потеряла. Но я наконец нашла себя», — призналась актриса.

Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность намного позже своих подруг и из-за этого часто испытывала стыд. 44-летняя комедийная актриса рассказала, что первый сексуальный опыт приобрела в 35 лет.