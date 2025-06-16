Иностранцы назвали способы вычислить россиян на улице

Пользователь Reddit с ником Decoratingguitars удивился тому, как его родившаяся в России, но позднее покинувшая страну мать легко распознает других россиян на улицах, просто глядя на них. Когда он пытается выяснить, как ей это удается, женщина отвечает, что «их лица выглядят русскими».

Автор поста спросил у других посетителей площадки, обладают ли они таким же навыком, на что получил много утвердительных ответов. Например, один из них заявил, что у россиян и выходцев с постсоветского пространства действительно отличаются лица, а также одежда и даже прически.

«А еще на их лицах всегда присутствует глубокое экзистенциальное выражение, которое появляется только после прочтения Достоевского по утрам», — пошутили в комментариях.

Другой пользователь отметил, что русские мужчины молодого и среднего возраста легко узнаваемы по манере ходьбы. По его словам, они передвигаются так, «будто забыли что-то в офисе и возвращаются, чтобы это забрать, без спешки или паники, но очень целеустремленно и с легким раздражением на лице».

«Собираясь с друзьями, мы часто пытаемся угадать национальность человека, заходящего в бар. С русскими я никогда не промахиваюсь. Мужчин выдают широкая шея и плечи, а женщин — большие круглые глаза. У русских также очень своеобразное чувство моды», — поделился своим опытом еще один пользователь.

Ранее туристка описала мнение мексиканцев о русских девушках словами «пьют водку как воду». Она отметила, что жители Мексики думают, будто все россияне обязательно выпивают. Если же они не пьют, это вызывает у мексиканцев «когнитивный диссонанс».