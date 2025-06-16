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17:55, 16 июня 2025Ценности

Курение назвали модным трендом 2025 года

Обозреватели The New York Times назвали курение модным трендом 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Курение вновь вернулось в моду в 2025 году. К такому выводу пришли обозреватели The New York Times.

Согласно материалу, за последние несколько месяцев звезды принялись так или иначе демонстрировать различные атрибуты курения в своих работах. Певица Бейонсе, например, выходила на сцену с сигаретой во время тура Cowboy Carter, а исполнительница Сабрина Карпентер курила через вилку в клипе на песню Manchild.

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Среди звезд, популяризирующих курение, оказались и актер Джереми Аллен Уайт, рэперша Charli XCX, певица Эддисон Рей и исполнительница Lorde. Кроме того, трендом курение назвал и блогер Джаред Овиатт, который ведет популярный аккаунт, посвященный курящим звездам.

По словам Овиатта, сейчас новый контент для блога появляется каждую неделю, а ранее ему приходилось публиковать старые фотографии знаменитостей. «Меня удивляет, что сейчас звезды вроде Дуа Липы открыто размещают снимки с сигаретой к себе в ленту», — заявил он.

Ранее главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе Алиса Мамаева подсчитала, что каждая выкуренная сигарета отнимает 11 минут жизни. Кроме того, по ее словам, курящие сотрудники тратят около двух часов в неделю на свою привычку.

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