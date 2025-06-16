Любителей завтракать одним популярным продуктом предупредили о риске развития рака

Диетолог Санчес предупредил о риске развития колоректального рака из-за колбасы

Диетолог Айтор Санчес предупредил любителей завтракать колбасой о серьезных проблемах со здоровьем. О вреде частого употребления этого популярного продукта он рассказал изданию El Español.

Санчес призвал употреблять колбасу не более одного-двух раз в неделю. «Чем больше колбасы мы едим, будь то 20, 40 или 100 граммов, тем выше риск колоректального рака», ─ объяснил он. По его словам, этот продукт относится к категории переработанного мяса, которое Международное агентство по изучению рака отнесло к канцерогенам.

Кроме того, по словам диетолога, злоупотребление колбасой провоцирует повышение артериального давления и уровня холестерина в крови, а также увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наконец, как отметил Санчес, ученые обнаружили связь между употреблением колбасы и болезнью Альцгеймера.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг миф о салате из огурцов и помидоров. По его словам, эти овощи не нейтрализуют полезные свойства друг друга.