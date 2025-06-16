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11:34, 16 июня 2025Забота о себе

Любителей завтракать одним популярным продуктом предупредили о риске развития рака

Диетолог Санчес предупредил о риске развития колоректального рака из-за колбасы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tetiana Chernykova / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Айтор Санчес предупредил любителей завтракать колбасой о серьезных проблемах со здоровьем. О вреде частого употребления этого популярного продукта он рассказал изданию El Español.

Санчес призвал употреблять колбасу не более одного-двух раз в неделю. «Чем больше колбасы мы едим, будь то 20, 40 или 100 граммов, тем выше риск колоректального рака», ─ объяснил он. По его словам, этот продукт относится к категории переработанного мяса, которое Международное агентство по изучению рака отнесло к канцерогенам.

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Кроме того, по словам диетолога, злоупотребление колбасой провоцирует повышение артериального давления и уровня холестерина в крови, а также увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наконец, как отметил Санчес, ученые обнаружили связь между употреблением колбасы и болезнью Альцгеймера.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг миф о салате из огурцов и помидоров. По его словам, эти овощи не нейтрализуют полезные свойства друг друга.

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