В «Почте России» назвали высокие зарплаты курьеров ненормальными

Глава «Почты России» Волков выступил против высоких зарплат для курьеров

Ситуация, когда зарплата курьеров доходит до 200-300 тысяч рублей в месяц, не выглядит нормальной для рынка и вредит всем, потому что обостряет конкуренцию за кадры. Об этом в интервью РБК заявил глава «Почты России» Михаил Волков.

В качестве выхода для снижения доходов персонала он назвал построение цифровой платформы для совместного использования сотрудников всеми участниками рынка.

По словам топ-менеджера, у «Почты» есть собственная курьерская служба, в которой работают 1,6 тысячи курьеров. Это направление активно развивается, но компания сталкивается с дефицитом кадров, что негативно сказывается на ее показателях и возможностях для развития.

Также Волков отметил, что компания не планирует вводить специальную заметную форму одежды для почтальонов, потому что помимо доставки почты разносят пенсии, то есть могут иметь при себе большое количество наличных. «Поэтому в ближайшее время вряд ли вы увидите почтальонов в униформе — такой вопрос мы не рассматриваем», — пояснил он.

Ранее «Почта России» отчиталась о росте убытков по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в 2024 году более чем в два раза, с 7,2 миллиарда до 16,1 миллиарда рублей. Руководство компании рассчитывает выйти на прибыль в 2026 году.

До этого Счетная палата по итогам проверка работы «Почты России» выявила неэффективность управления и отсутствие стратегии, что приводит к хроническим убыткам. Кроме того, аудиторы указали на неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи. В интервью Волков назвал большую часть выявленных проблем «абсолютно справедливыми».