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15:21, 16 июня 2025Силовые структуры

Россиянин пытался убежать от судебных приставов по водосточной трубе

В Иркутске задержан мужчина, пытавшийся уйти от приставов по водосточной трубе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Иркутске задержан 43-летний местный житель, который пытался сбежать от судебных приставов по водосточной трубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по региону.

По данным правоохранителей, из-за долгов задержанный был привлечен к административной ответственности. Ему было назначено 150 часов обязательных работ, которые он не отработал. Из-за этого судебный пристав вызвал мужчину на прием, но тот снова не пришел, поэтому, представители ФССП пришли к нему домой. Однако, увидев приставов, он попытался сбежать по водосточной трубе с третьего этажа многоквартирного жилого дома. Силовики задержали его, когда тот спустился вниз.

В результате суд арестовал иркутянина на 10 суток, поместив его в изолятор временного содержания (ИВС). Отбыв наказание он приступил к обязательным работам в одной из городских больниц.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержанный за сбыт наркотиков решил сбежать от правоохранителей и выпрыгнул из окна здания полиции. Он не выжил.

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