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06:15, 16 июня 2025Мир

Шансы России урегулировать конфликт Ирана и Израиля оценили

Политолог Сажин: Россия не сможет урегулировать конфликт Ирана и Израиля
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Nidal Eshtayeh / Globallookpress.com

Россия не сможет урегулировать конфликт Ирана и Израиля, потому что не имеет никаких рычагов давления. Это в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин.

«Россия хоть и находится в нормальных отношениях с Израилем и Ираном, но реальных инструментов, рычагов для влияния ни на одну, ни на другую сторону совершенно не имеет», — отметил ученый.

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По словам востоковеда, характер и продолжительность этого конфликта сложно прогнозировать. «Израильские официальные лица заявили, что не менее двух недель, а может быть и больше», — добавил он.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана и нанес удары по ядерным объектам, военным базам страны, а также по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран также нанес ответные удары по Израилю.

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