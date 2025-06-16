В российском регионе отчим семь лет насиловал маленькую дочку сожительницы

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 19 годам за насилие над падчерицей

В Краснодарском крае суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 41-летнего жителя Армавира, который на протяжении семи лет насиловал маленькую дочку сожительницы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Ему также назначено принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Мужчину признали виновным по пяти статьям.

По версии следствия, с 2017 по 2024 год мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент совершения первого преступления ребенку было восемь лет. В течение семи лет девочка молчала, так как отчим внушал ей, что такие отношения — это нормально.

Ранее «Лента.ру» рассказывала историю Анастасии Даниленко из Ленинградской области, которая смогла доказать, что они с сестрой подвергались сексуальному насилию со стороны собственного отца, и добилась того, чтобы его на 20 лет отправили за решетку.