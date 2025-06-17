Баку попросил Израиль не атаковывать Восточный Азербайджан

Баку передал Израилю просьбу не атаковывать районы с азербайджанцами в Иране

Азербайджан передал Израилю просьбу не атаковывать районы с азербайджанцами в Иране. Об этом сообщает Minval Politika со ссылкой на неназванные источники.

«Азербайджан передал руководству Израиля сообщение с призывом не наносить удары по населенным пунктам в Иране, где проживают азербайджанцы», — говорится в сообщении. Просьба была передана по различным каналам, уточняет издание.

Баку также призвал Иерусалим воздержаться от атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Провинция Восточный Азербайджан находится на северо-западе Ирана, где проживают преимущественно этнические азербайджанцы.

Ранее Азербайджан заявил о проверке уровня радиации на границе с Ираном. Произошло это после нанесения ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана.

