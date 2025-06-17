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10:35, 17 июня 2025Забота о себе

Боли в шее у женщины оказались симптомом распространенного женского рака

Metropoles: В Бразилии у фармацевта Гамбатто с болями в шее нашли рак груди
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maskot / Getty Images

В Бразилии фармацевт Лусиана Гамбатто обратилась в больницу с жалобами на боли в шее. Они оказались единственным симптомом рака груди, который является одним из самых распространенных среди женщин, сообщает издание Metropoles.

Сначала врачи обнаружили у бразильянки только метастазы, которые разрушили межпозвоночный диск. После этого стало понятно, что у пациентки рак, но его еще предстояло найти.

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Маммография и биопсия показали, что у жительницы города Виаман в груди имеются несколько опухолей. Благодаря химиотерапии и операции Гамбатто смогла выйти в ремиссию. Однако, по словам женщины, последствия рака преследуют ее до сих пор, причем речь идет не только о здоровье, но и о финансах, так как лечение было очень дорогостоящим.

Ранее нейросеть поставила диагноз британке Марли Гарнрайтер задолго до врачей. Чат-бот по описанным симптомам предупредил ее о раке крови.

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