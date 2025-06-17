Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:31, 17 июня 2025Экономика

Депутат предложил ужесточить в России продажу секс-игрушек

Милонов: Секс-игрушки вредят рождаемости и ценностям в обществе
Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В России нужно запретить продажу секс-игрушек без рецепта врача. О необходимости ужесточить продажу интимных товаров заявил депутат Виталий Милонов, его цитирует «Абзац».

Парламентарий предложил приравнять подобные товары к медицинским изделиям, так как они развращают общество и, в частности, приводят к снижению уровня рождаемости.

«Если это что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти "аксессуары", если он считает, что у человека есть какое-то расстройство, которое не позволяет ему иметь нормальную функцию. Мое мнение, что эти товары вредны и вообще не нужны. Их продажа — развращение общества. Это снижает в том числе уровень рождаемости и негативно сказывается на ценностях в обществе», — пояснил Милонов.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отключать молодым семьям без детей ночью интернет. По его словам, доступ в сеть стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи: вместо того чтобы строить отношения и задумываться о детях, молодые люди часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы, возмутился Иванов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по киевскому аэропорту «Кинжалом» и «Геранями». Целью могли стать американские системы ПВО

    Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker

    Возлюбленная Ди Каприо опубликовала фото в бикини

    Израиль ликвидировал начальника центрального штаба ВС Ирана

    В российском регионе двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке

    Глызин закрыл бизнес из-за убытков

    Российские войска уничтожили выведенный из Комара взвод ВСУ

    Пользу ежедневного мытья головы оценили

    Жених увидел невесту и упал в обморок

    Израиль попытался атаковать ядерный объект Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости