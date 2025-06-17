Депутат предложил ужесточить в России продажу секс-игрушек

Милонов: Секс-игрушки вредят рождаемости и ценностям в обществе

В России нужно запретить продажу секс-игрушек без рецепта врача. О необходимости ужесточить продажу интимных товаров заявил депутат Виталий Милонов, его цитирует «Абзац».

Парламентарий предложил приравнять подобные товары к медицинским изделиям, так как они развращают общество и, в частности, приводят к снижению уровня рождаемости.

«Если это что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти "аксессуары", если он считает, что у человека есть какое-то расстройство, которое не позволяет ему иметь нормальную функцию. Мое мнение, что эти товары вредны и вообще не нужны. Их продажа — развращение общества. Это снижает в том числе уровень рождаемости и негативно сказывается на ценностях в обществе», — пояснил Милонов.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отключать молодым семьям без детей ночью интернет. По его словам, доступ в сеть стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи: вместо того чтобы строить отношения и задумываться о детях, молодые люди часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы, возмутился Иванов.