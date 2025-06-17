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22:36, 17 июня 2025Мир

Испания призвала Евросоюз ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Anadolu: Глава МИД Испании призвал ЕС ввести эмбарго на поставки оружия Израилю
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Испании Хосе Мануэль Альбарес обратился к Евросоюзу с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за эскалации на Ближнем Востоке. Он также предложил возобновить переговоры по ядерной программе Ирана, передает Anadolu.

В ходе вытупления испанский министр отметил ответственность ЕС на фоне его прочных экономических связей с Израилем. «Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Израиля в мире. Мы должны ввести эмбарго на поставки оружия, а не продавать оружие Израилю, пока продолжается эта война», — сказал он.

Кроме того Альбарес подчеркнул, что продолжающаяся эскалация между Израилем и Ираном серьезно угрожает стабильности в регионе. Он добавил, что важно возобновить дипломатический диалог с Тегераном в отношении его ядерной деятельности, указав на приверженность Испании к нераспространению ядерного оружия.

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