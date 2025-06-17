Лукашенко предложил накормить белорусов без войн

Лукашенко: людей нужно накормить без войн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна уметь накормить белорусов без развязывания войн. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого»

«Кто-то одуревши воюет. Кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн. Людей нужно накормить», — заявил белорусский лидер.

Он выразил предположение, что в будущем продовольственные цены будут расти, поэтому республика должна нарастить производство продуктов питания.

Ранее Лукашенко посоветовал не употреблять слишком много картофеля. Он отметил, что это может негативно сказаться на фигуре.