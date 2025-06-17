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12:19, 17 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко предложил накормить белорусов без войн

Лукашенко: людей нужно накормить без войн
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна уметь накормить белорусов без развязывания войн. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого»

«Кто-то одуревши воюет. Кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн. Людей нужно накормить», — заявил белорусский лидер.

Он выразил предположение, что в будущем продовольственные цены будут расти, поэтому республика должна нарастить производство продуктов питания.

Ранее Лукашенко посоветовал не употреблять слишком много картофеля. Он отметил, что это может негативно сказаться на фигуре.

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