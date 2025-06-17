Письма от ФСБ жителям Липецкой области оказались фейковыми

Электронные письма жителям Липецкой области от ФСБ России оказались фейковыми

В сети распространились утверждения, что ФСБ России якобы попросила жителей Липецкой области сообщать о складах с беспилотниками и комплектующими, так как подобные места используются для подготовки терактов.

В качестве подтверждения изложенных сведений были приведены скриншоты электронных писем и документов от лица ведомства. В них гражданам предлагалось отправлять соответствующие данные в специальный раздел на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

Данная информация не соответствует действительности и является фейком. В первую очередь, стоит отметить, что в тиражируемом письме была указана неверная ссылка на сайт НАК — предложенный вариант ведет на вредоносный ресурс, а не на настоящий официальный сайт комитета. Более того, в тексте электронного письма присутствовали орфографические и пунктуационные ошибки, равно как и в тексте «документа» от имени ФСБ.

На фейк обратили внимание и в официальном Telegram-канале правительства региона. «Липчан просят быть внимательными и осторожными, перепроверять поступающую информацию и не переходить по ссылкам, вызывающим подозрения», — указали в пресс-службе администрации.

Утверждения, что ФСБ попросила липчан докладывать о местах производства и хранения беспилотников, не получили распространения в СМИ. В то же время ряд региональных изданий опубликовали опровержение данной информации, в их числе MK.RU, «Мое Липецк», «Липецкое время».

В сети появились сообщения, что ФСБ России обратилась к жителям Липецкой области с просьбой докладывать о местах хранения и сборки беспилотников. Данная информация не подтвердилась, ее опровергли местные власти.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».