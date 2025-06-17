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03:54, 17 июня 2025Мир

Посольство Китая призвало своих граждан покинуть Израиль

Reuters: Посольство Китая призвало своих граждан срочно покинуть Израиль
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press

Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан срочно вернуться домой. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В настоящее время конфликт Израиля и Ирана продолжает обостряться, гражданские объекты повреждены, а число жертв среди гражданского населения растет, что делает ситуацию с безопасностью еще более серьезной», — указано в сообщении диппредставительства в WeChat.

Китайским гражданам посоветовали как можно скорее покинуть Израиль через наземные пограничные переходы на границе с Иорданией.

Ранее посольство США в Иране призвало американцев покинуть страну нахождения в срочном порядке. «Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся», — указано в сообщении.

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