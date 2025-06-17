Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Эксперт РАНХиГС Подольская: Следующие длинные выходные будут в ноябре

Следующие длинные выходные после июньских в честь Дня России ждут россиян только в ноябре. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит РИА Новости.

«Следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября», — сообщила Подольская.

По ее словам, выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября. Рабочий день в субботу перед Днем народного единства будет сокращен на один час.

В июне жители России отдыхали с четверга, 12 июня, по воскресенье, 15 июня, в честь Дня России. Этому предшествовала трехдневная рабочая неделя.