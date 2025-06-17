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13:41, 17 июня 2025Культура

Снабжавший звезду «Друзей» кетамином врач признал свою вину

Врач Пласенсия признался, что снабжал Мэттью Перри кетамином перед трагедией
Андрей Шеньшаков

Фото: David Swanson / Reuters

Врач Сальвадор Пласенсия признался, что снабжал актера Мэттью Перри, известного по роли в культовом сериале «Друзья», наркотическими препаратами незадолго до трагедии. Об этом сообщает издание New York Times.

По информации источника, во время судебного заседания Пласенсия признал свою вину в том, что несколько недель доставал для Перри сильнодействующий препарат кетамин, который обычно применяется для лечения тяжелых форм депрессии. Теперь медику грозит до 40 лет тюрьмы, а также штраф в размере двух миллионов долларов.

Сообщается также, что Сальвадора обвиняют в том, что он несколько раз собственноручно вводил актеру наркотик, находясь у него дома. Известно, что Мэттью встречался с врачом на парковке, где принимал препарат прямо на заднем сиденье автомобиля. Другие фигуранты дела также признали свою причастность к трагическому исходу. С обвинениями не согласилась только известный наркодилер Джасвин Сангха, которая известна как «кетаминовая королева».

В октябре 2023 года стало известно об уходе 54-летнего Мэттью Перри. В январе 2025 года другая звезда «Друзей» Лиза Кудроу рассказала, что нашла тайную записку от коллеги по съемкам в сериале.

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