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11:58, 17 июня 2025Культура

Стартовали съемки второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Wink объявил о начале съемок сериала «Ландыши. Вторая весна»
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru

О старте съемок второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.

Второй сезон будет называться «Ландыши. Вторая весна». Его производством вновь займется компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером сериала выступит клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект станет дебютом в кино.

К своим ролям в продолжении вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. В новом сезоне к проекту присоединятся Дмитрий Блохин, рэпер ST (Александр Степанов) и другие.

В продолжении сериала зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Жизнь супругов навсегда меняют независящие от них обстоятельства.

Премьера нового сезона состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

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