Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 17 июня 2025Силовые структуры

Сжегший клиента в печи российский адвокат попал на видео

Московский адвокат Зуев показал на видео, как сжег клиента в печи зоокрематория
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности о сжегшем клиента в печи российском адвокате

Член коллегии «Московский юридический центр» Сергей Зуев показал, как сжег своего клиента Андрея Терешкина в печи зоокрематория. Соответственное видео опубликовано в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как во время следственного эксперимента адвокат показывает правоохранителям, как сжигал потерпевшего. Сотрудница Следственного комитета попросила фигуранта продемонстрировать, как тот открывал двери зоокрематория. Внутри задержанный показал, что кроме всего прочего для расправы над Терешкиным использовал металлический трос. Затем он показал печь, в которой сжег клиента.

По данным канала, приехавший на место преступления друг Зуева помог ему кремировать пострадавшего, а также помог ему продать загородный дом, в котором встречался адвокат со своим клиентом. В результате им удалось выручить за него пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Зуев расправился с Терешкиным из-за квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание МОССАДа

    Израиль впервые применил лазерное оружие

    Певица Нюша разместила фото в крошечном бикини

    Патриарх Кирилл порассуждал о росте рождаемости и покорении новых планет

    Россиянка вышла на пробежку и едва не лишилась глаза

    В Госдуме поддержали кандидатуру Крупнова на должность замглавы Верховного суда России

    Россиянин расчленил назвавшую его дебилом знакомую

    Российский хирург провел в квартире смертельную операцию

    Лукашенко предложил накормить белорусов без войн

    В АТОР отреагировали на сообщения об аренде мест на пляжах Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости