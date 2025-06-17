Сжегший клиента в печи российский адвокат попал на видео

Московский адвокат Зуев показал на видео, как сжег клиента в печи зоокрематория

Член коллегии «Московский юридический центр» Сергей Зуев показал, как сжег своего клиента Андрея Терешкина в печи зоокрематория. Соответственное видео опубликовано в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как во время следственного эксперимента адвокат показывает правоохранителям, как сжигал потерпевшего. Сотрудница Следственного комитета попросила фигуранта продемонстрировать, как тот открывал двери зоокрематория. Внутри задержанный показал, что кроме всего прочего для расправы над Терешкиным использовал металлический трос. Затем он показал печь, в которой сжег клиента.

По данным канала, приехавший на место преступления друг Зуева помог ему кремировать пострадавшего, а также помог ему продать загородный дом, в котором встречался адвокат со своим клиентом. В результате им удалось выручить за него пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Зуев расправился с Терешкиным из-за квартиры.