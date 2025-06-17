Трамп свернул разработку стратегии давления на Россию

Reuters: Администрация Трампа свернула деятельность группы по давлению на РФ

Администрация президента США Дональда Трампа свернула деятельность межведомственной рабочей группы, занимавшейся стратегией давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Дело шло на спад, потому что президент не участвовал. Вместо того, чтобы делать больше, он, видимо, хотел сделать меньше», — сказал один из американских чиновников агентству на условиях анонимности.

Сообщается, что рабочая группа начала свою деятельность весной, однако о ее существовании официально не объявлялось.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что Вашингтон и его союзники должны и дальше оказывать давление на Россию ради достижения мира на Украине.