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14:41, 17 июня 2025Культура

Умер звезда фильма «Лило и Стич»

46-летний актер фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл ушел из жизни
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Лило и Стич»

Гавайский актер Дэвид Хекили Кенуи Белл, дебютировавший в кино в полнометражном фильме «Лило и Стич», ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, артист скончался на Гавайях. Информацию о смерти звезды подтвердила сестра Белла Джалин Канани. Причина смерти мужчины не разглашается.

«Актер Дэвид Хекили Кенуи Белл умер в возрасте 46 лет. С премьеры фильма Disney "Лило и Стич", в котором он сыграл, прошел всего месяц», — сообщили журналисты.

Также известно, что управление полиции Гавайев начало расследование по факту гибели Дэвида. По словам его официального представителя, актер был человеком, воплощавшим собой слово «алоха», отличался своей добротой и открытостью.

Ранее стало известно, что советский и российский режиссер, сценарист и актер Вячеслав Богачев ушел из жизни в возрасте 77 лет.

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