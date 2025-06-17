В Раде указали на факт признания Зеленским использования людей в качестве живого щита

В Раде указали на признание Зеленского в использовании людей как живого щита

Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук указал на признание президентом Украины Владимиром Зеленским об использовании людей в качестве живого щита. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Так Дмитрук раскритиковал выступление Зеленского о потерях среди местного населения. «Он больше не скрывает — люди для него просто живой щит. И он сам это открыто признает», — написал парламентарий.

Он также отметил, что власти Украины размещают кустарные производства и склады в гаражах между жилыми домами и в районе школ с детскими садами.

Ранее Артем Дмитрук выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину с призывом признать украинского лидера Владимира Зеленского террористом.