В России появится «Площадь Первых»

«Площадь Первых» для молодежи построят на берегу Енисея по поручению Путина

По поручению российского президента Владимира Путина в Красноярске будет реализован проект для молодежи «Площадь Первых». Новый комплекс будет строиться у реки Енисей в районе Предмостной площади параллельно с благоустройством набережной, передает «Российская газета».

Он будет представлять собой общественное пространство для детей и молодежи и будет состоять из двух зданий, соединенных переходом, общей площадью около 26 тысяч квадратных метров.

Здесь появится центр научно-технического творчества, где в том числе будут действовать программы по робототехнике, беспилотным летательным аппаратам, программированию и другим направлениям, а также многофункциональная круглогодичная площадка для демонстрации достижений талантливых молодых людей.

«Площадь Первых» хотят открыть к 400-летнему юбилею Красноярска в 2028 году.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал повысить эффективность воспитательной работы среди молодежи. «Эффективное продвижение здоровых ценностных установок среди населения требует наличия четко сформулированных принципов», — высказался он.