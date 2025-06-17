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14:04, 17 июня 2025Экономика

В России запретили подросткам открывать счета в банке без разрешения родителей

Госдума обязала банки открывать подросткам счета только с разрешения родителей
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России запретили открывать подросткам счета в банке без разрешения родителей. Соответствующий законопроект приняла Госдума, сообщает РИА Новости.

Возможность открывать счета в банках будет ограничена для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение предусмотрено для несовершеннолетних, которые уже полностью дееспособны, которые вступили в брак, работают по трудовому договору, в том числе по контракту, или которые занимаются предпринимательской деятельностью с согласия родителей, усыновителей или попечителя.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что зачастую преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают к оформлению дебетовых карт, чтобы использовать их в мошеннических целях. Так дети неосознанно становятся дропперами, заявил спикер.

Как заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов, россияне могут узнать о забытых или невостребованных счетах в банке через Федеральную налоговую службу (ФНС). Подобные счета являются для банков бесплатными пассивами. На счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан могут лежать от нескольких рублей до десятков тысяч. Эти деньги можно использовать, не выплачивая проценты клиентам, пояснил он.

Вот это да!
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