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11:35, 17 июня 2025Забота о себе

Женщин призвали не хранить в ванной комнате некоторые косметические средства

Эксперт Хорнер призвал не хранить средства с витамином С и ретинолом в ванной
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Christian Mackie / Unsplash

Руководитель сети магазинов, продающих ванны, Джон Хорнер заявил, что далеко не все косметические средства можно хранить в ванной комнате. Продукты, которые лучше поставить в другое место, он назвал женщинам в беседе с изданием Daily Mail.

Как пояснил Хорнер, в ванной комнате регулярно происходят перепады температур. Кроме того, там всегда повышена влажность, из-за чего сокращается срок годности некоторых косметических средств.

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Так, по словам эксперта, не стоит в ванной комнате хранить солнцезащитные кремы. Также он призвал перенести в другое место все флаконы с духами. В заключение Хорнер добавил, что продукты, в составе которых имеются витамин С, ретинол и пробиотики, быстро разрушаются под воздействием влаги и тепла.

Ранее косметолог Амина Ахметова предупредила о последствиях использования популярных массажеров для лица. По ее словам, при заболеваниях кожи они могут быть опасны.

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