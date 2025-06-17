Женщин призвали не хранить в ванной комнате некоторые косметические средства

Эксперт Хорнер призвал не хранить средства с витамином С и ретинолом в ванной

Руководитель сети магазинов, продающих ванны, Джон Хорнер заявил, что далеко не все косметические средства можно хранить в ванной комнате. Продукты, которые лучше поставить в другое место, он назвал женщинам в беседе с изданием Daily Mail.

Как пояснил Хорнер, в ванной комнате регулярно происходят перепады температур. Кроме того, там всегда повышена влажность, из-за чего сокращается срок годности некоторых косметических средств.

Так, по словам эксперта, не стоит в ванной комнате хранить солнцезащитные кремы. Также он призвал перенести в другое место все флаконы с духами. В заключение Хорнер добавил, что продукты, в составе которых имеются витамин С, ретинол и пробиотики, быстро разрушаются под воздействием влаги и тепла.

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