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14:41, 18 июня 2025Культура

Адвокат Майкла Джексона заявил о реальной причине его кончины

Адвокат Майкла Джексона Оксман заявил, что певца уничтожил судебный процесс
Ольга Коровина

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Бывший адвокат американского певца Майкла Джексона Брайан Оксман высказался о реальной причине ухода артиста. Его комментарий публикует газета The Sun.

По мнению юриста, ключевую роль в трагической судьбе музыканта сыграл судебный процесс по делу о домогательствах к подростку. Оксман сообщил, что Джексон переживал из-за самого факта обвинений в его адрес и недоверия со стороны сограждан, несмотря на победу в суде.

«Майкл звонил мне по ночам, десятки раз. Он все время спрашивал: "Почему? Я так хорошо к ним относился, а они выдумывают эту ложь"», — рассказал адвокат.

Оксман подчеркнул, что часами обсуждал с артистом эту тему. Он отметил, что судебный процесс и общественный резонанс нанесли исполнителю непоправимый урон. «Я твердо уверен, что судебное преследование его уничтожило», — подытожил адвокат.

Джексона не стало 25 июня 2009 года. Музыканту было 50 лет.

Ранее сообщалось, что записи неизданных треков Майкла Джексона были обнаружены в Сан-Франциско. Кассеты хранились на складе, который когда-то принадлежал продюсеру Брайану Лорену.

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