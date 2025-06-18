Билайн Big Data & AI и Ivideon создали альянс для ИИ-решений

Билайн и Ivideon объединились для разработки ИИ-сервисов

На ПМЭФ-2025 компании Билайн Big Data & AI и Ivideon объявили о создании стратегического альянса для разработки интеллектуальных решений на основе искусственного интеллекта. Партнерство направлено на создание цифровых сервисов для ритейла, логистики, промышленности и "умных" городских систем.

«Одна из частых сложностей при цифровизации — необходимость интеграции разных систем. Наше партнёрство меняет правила игры, предлагая клиентам готовые комплексные решения. Там, где раньше требовалось полгода на стыковку технологий, теперь достаточно месяца на внедрение — это квантовый скачок в эффективности и скорости внедрения цифровых решений», — отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов.

В числе приоритетных направлений - проекты для здравоохранения, облачные сервисы для пунктов выдачи заказов и кастомизированные решения для промышленности. Альянс позволит предлагать клиентам полный цикл услуг: от внедрения систем видеонаблюдения до создания сложных облачных платформ.

Компании планируют совместно продвигать новые продукты на рынке, предлагая как готовые решения, так и индивидуально адаптированные системы.

Соглашение было подписано 18 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Это уже не первый случай сотрудничества между компаниями - ранее они совместно работали над пилотными проектами в области видеоаналитики.

«Билайн Big Data & AI – наш стратегический партнер, с которым мы за последние годы запустили десятки проектов: от решений для бизнеса до видеосервисов для городской инфраструктуры. Новое соглашение расширяет рамки этого сотрудничества: развиваем линейку видеосервисов и аналитические возможности, интегрируя их в платформу одного из крупнейших телеком-операторов страны с развитой инфраструктурой и широкой клиентской базой», – сказал генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.

