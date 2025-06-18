Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:32, 18 июня 2025Экономика

Билайн Big Data & AI и Ivideon создали альянс для ИИ-решений

Билайн и Ivideon объединились для разработки ИИ-сервисов
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)
ЦиклПМЭФ-2025
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна и Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна и Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon. Фото: билайн

На ПМЭФ-2025 компании Билайн Big Data & AI и Ivideon объявили о создании стратегического альянса для разработки интеллектуальных решений на основе искусственного интеллекта. Партнерство направлено на создание цифровых сервисов для ритейла, логистики, промышленности и "умных" городских систем.

«Одна из частых сложностей при цифровизации — необходимость интеграции разных систем. Наше партнёрство меняет правила игры, предлагая клиентам готовые комплексные решения. Там, где раньше требовалось полгода на стыковку технологий, теперь достаточно месяца на внедрение — это квантовый скачок в эффективности и скорости внедрения цифровых решений», — отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов.

В числе приоритетных направлений - проекты для здравоохранения, облачные сервисы для пунктов выдачи заказов и кастомизированные решения для промышленности. Альянс позволит предлагать клиентам полный цикл услуг: от внедрения систем видеонаблюдения до создания сложных облачных платформ.

Компании планируют совместно продвигать новые продукты на рынке, предлагая как готовые решения, так и индивидуально адаптированные системы.

Соглашение было подписано 18 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Это уже не первый случай сотрудничества между компаниями - ранее они совместно работали над пилотными проектами в области видеоаналитики.

«Билайн Big Data & AI – наш стратегический партнер, с которым мы за последние годы запустили десятки проектов: от решений для бизнеса до видеосервисов для городской инфраструктуры. Новое соглашение расширяет рамки этого сотрудничества: развиваем линейку видеосервисов и аналитические возможности, интегрируя их в платформу одного из крупнейших телеком-операторов страны с развитой инфраструктурой и широкой клиентской базой», – сказал генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2025. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Анатолий Попов

    Зампред Сбера Попов рассказал о помощи Giga-ассистента предпринимателям

    Генеральный директор Билайна Сергей Анохин и генеральный директор «Автобана» Юлия Штрек

    Билайн и «Автобан» объединились для цифровизации дорожной инфраструктуры

    Анатолий Попов

    Топ-менеджер Сбера назвал ключ к прозрачности бизнеса

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Кремль ответил на заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

    Захарова поинтересовалась возможностью Израиля разбомбить самого себя

    Начался суд над участником банды милиционеров за расправу над 11 россиянами

    Россиянин косил траву и подорвался на боеприпасе

    Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей

    Андрей Малахов раскрыл причину недовольства своим внешним видом

    Выпускница школы из российского села сдала ЕГЭ на 200 баллов

    Дачникам назвали малоизвестные и опасные виды сорняков

    Украинскому футболисту «Челси» предъявили обвинения за допинг

    Туристка отправилась на отдых в Марокко и не выжила после встречи с собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости